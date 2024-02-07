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В НАТО назвали дату и место встречи "Рамштайн-19"
07.02.2024 20:41 Mignews.ua

В НАТО назвали дату и место встречи "Рамштайн-19"

Уже на следующей неделе состоится новая – девятнадцатая – встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). Министры обороны членов Североатлантического альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 февраля 2024 года. Пройдет заседание под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Эта информация опубликована на сайте Альянса.

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В ней же уточняется, что за день до этого – 14 февраля – в штаб-квартире НАТО запланировано отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное США. 

"Дополнительная информация об этой встрече будет опубликована позже", – добавили в НАТО.

Напомним, "Раммштайн-18" состоялся 23 января. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

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