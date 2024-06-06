



В МУС подана жалоба на пропагандистов из РФ

В Международный уголовный суд в Гааге подана жалоба на российских пропагандистов с требованием выдачи ордеров на их арест.



Об этом сообщает издание "Медуза".



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Уточняется, что соответствующее обращение в офис прокурора МУС подала Международная федерация за права человека (FIDH). Правозащитники потребовали выдачи ордеров на арест шести пропагандистов, среди которых Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Сергей Мардан и Алексей Громов. Также они призвали выдачи ордера в отношении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.



По словам правозащитников, указанные лица способствуют военным преступлениям РФ.



"Каждый день украинцы гибнут под российскими бомбами, украинских гражданских лиц в оккупации задерживают и пытают, украинских детей депортируют в Россию, а все потому, что Россия хочет сделать их частью "русского мира". Эти грубые нарушения прав человека были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан", - сказала вице-президент FIDH Александра Матвийчук