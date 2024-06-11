



В Молдове ужесточен закон о госизмене

В Молдове 10 июня ужесточили закон о государственной измене.



По данным Reuters, соответствующий указ подписала президент Майя Санду после принятия поправок парламентом.



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Закон подразумевает борьбу с организованными преступными группировками, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове. В частности, увеличены тюремные сроки за госизмену, а также создана новая категория преступлений за оказание помощи иностранному государству.



"Расширенное определение государственной измены является расплывчатым и открытым для злоупотреблений, что представляет особую угрозу для права на свободу выражения мнений. Это новое определение государственной измены может быть использовано для преследования политического инакомыслия и критических голосов под видом противодействия злонамеренному иностранному влиянию", – сказал исполнительный директор Amnesty International в Молдове Вячеслав Тофан.