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В Мексике впервые президентом может стать женщина
03.06.2024 05:30 MIGnews.com

В Мексике впервые президентом может стать женщина

Мексиканцы голосуют на выборах, которые почти наверняка приведут к избранию первой женщины-президента страны.

Как кандидат Клаудия Шейнбаум, так и ее главный соперник Ксочитль Гальвес значительно опережают в опросах единственного кандидата-мужчину Хорхе Альвареса Майнса.

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Избиратели также будут выбирать всех членов Конгресса Мексики и губернаторов восьми штатов, а также главу правительства Мехико.

Кампания была омрачена нападениями с применением насилия, в результате которых, по данным правительства, по всей Мексике были убиты более 20 местных кандидатов, хотя частные опросы показывают, что их число составляет 37.

Шейнбаум, 61-летняя ученая, занимавшая пост мэра Мехико с 2018 по 2023 год, пользуется поддержкой уходящего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Лопес Обрадор, находящийся у власти с 2018 года, не может снова баллотироваться на высший пост, поскольку по конституции Мексики президенты могут занимать этот пост только один раз в шесть лет.
 

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