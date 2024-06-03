



В Мексике впервые президентом может стать женщина

Мексиканцы голосуют на выборах, которые почти наверняка приведут к избранию первой женщины-президента страны.



Как кандидат Клаудия Шейнбаум, так и ее главный соперник Ксочитль Гальвес значительно опережают в опросах единственного кандидата-мужчину Хорхе Альвареса Майнса.



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Избиратели также будут выбирать всех членов Конгресса Мексики и губернаторов восьми штатов, а также главу правительства Мехико.



Кампания была омрачена нападениями с применением насилия, в результате которых, по данным правительства, по всей Мексике были убиты более 20 местных кандидатов, хотя частные опросы показывают, что их число составляет 37.



Шейнбаум, 61-летняя ученая, занимавшая пост мэра Мехико с 2018 по 2023 год, пользуется поддержкой уходящего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.



Лопес Обрадор, находящийся у власти с 2018 года, не может снова баллотироваться на высший пост, поскольку по конституции Мексики президенты могут занимать этот пост только один раз в шесть лет.

