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В Лондоне сегодня охраняли статую Черчилля
02.03.2024 23:30 MIGnews.com

В Лондоне сегодня охраняли статую Черчилля

Пропалестинские демонстранты по всему миру показывают и доказывают собственную неадекватность и несостоятельность. Всюду они сеют разруху и вандализм. А на вопрос от какой реки и до какого моря - у них нет ответа. Они просто не в курсе о чем речь.

Вот и сегодня в Великобритании полицейские были вынуждены оцепить статую Уинстона Черчилля, чтобы ее не изгадили эти варвары, которые не знают, в чем суть протеста.


 

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