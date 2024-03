В Лондоне сегодня охраняли статую Черчилля

Пропалестинские демонстранты по всему миру показывают и доказывают собственную неадекватность и несостоятельность. Всюду они сеют разруху и вандализм. А на вопрос от какой реки и до какого моря - у них нет ответа. Они просто не в курсе о чем речь.



Вот и сегодня в Великобритании полицейские были вынуждены оцепить статую Уинстона Черчилля, чтобы ее не изгадили эти варвары, которые не знают, в чем суть протеста.

Dozens of police officers have to guard a statue of British wartime hero Winston Churchill as a massive pro-Palestinian protest takes place.



