В Литве рассказали, что заставит РФ изменить свое поведение
Только решительные действия Европы в вопросе оказания военной помощи Украине заставят Россию изменить свое поведение.
По данным LRT, такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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По его словам, наступил решающий момент для того, чтобы сделать выбор, из-за тревожной ситуации на фронте в Украине.
"С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас наступит новый мирный период", - считает министр.
Ландсбергис уверен, что вызовы и проблемы охватят всю Европу, если сейчас до Украины не дойдет необходимая военная помощь.