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В Литве рассказали, что заставит РФ изменить свое поведение
05.02.2024 04:35 Алина Груднева

В Литве рассказали, что заставит РФ изменить свое поведение

Только решительные действия Европы в вопросе оказания военной помощи Украине заставят Россию изменить свое поведение.

По данным LRT, такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, наступил решающий момент для того, чтобы сделать выбор, из-за тревожной ситуации на фронте в Украине.

"С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас наступит новый мирный период", - считает министр.

Ландсбергис уверен, что вызовы и проблемы охватят всю Европу, если сейчас до Украины не дойдет необходимая военная помощь.

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