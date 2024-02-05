



В Литве рассказали, что заставит РФ изменить свое поведение

Только решительные действия Европы в вопросе оказания военной помощи Украине заставят Россию изменить свое поведение.



По данным LRT, такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



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По его словам, наступил решающий момент для того, чтобы сделать выбор, из-за тревожной ситуации на фронте в Украине.



"С нашей общей помощью Украина может победить, и тогда у нас наступит новый мирный период", - считает министр.



Ландсбергис уверен, что вызовы и проблемы охватят всю Европу, если сейчас до Украины не дойдет необходимая военная помощь.