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В Кремле ответили, будет ли Россия пересматривать статус "СВО"
14.06.2023 16:51 Алина Груднева

В Кремле ответили, будет ли Россия пересматривать статус "СВО"

Статус так называемой "специальной военной операции", как Россия называет войну в Украине, пересматриваться не будет.

Об этом сегодня, 14 июня, объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Об этом речи не идет. Остается "специальной военной операцией". Она продолжается", - подчеркнул Песков.

По его словам, война в Украине якобы является, в том числе, "правозащитной".

"С самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - повторил он бесконечно озвучиваемую Россией мантру.
 

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