



В Кремле ответили, будет ли Россия пересматривать статус "СВО"

Статус так называемой "специальной военной операции", как Россия называет войну в Украине, пересматриваться не будет.



Об этом сегодня, 14 июня, объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Об этом речи не идет. Остается "специальной военной операцией". Она продолжается", - подчеркнул Песков.



По его словам, война в Украине якобы является, в том числе, "правозащитной".



"С самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - повторил он бесконечно озвучиваемую Россией мантру.

