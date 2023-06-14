В Кремле ответили, будет ли Россия пересматривать статус "СВО"
Статус так называемой "специальной военной операции", как Россия называет войну в Украине, пересматриваться не будет.
Об этом сегодня, 14 июня, объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Об этом речи не идет. Остается "специальной военной операцией". Она продолжается", - подчеркнул Песков.
По его словам, война в Украине якобы является, в том числе, "правозащитной".
"С самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - повторил он бесконечно озвучиваемую Россией мантру.