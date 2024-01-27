



В Йемене предупреждают: ударов по объектам хуситов недостаточно

Председатель Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими призвал международное сообщество лишить йеменских хуситов возможности атаковать корабли в Красном море.



Он предупредил, что ударов США и Великобритании по объектам поддерживаемой Ираном группировки недостаточно.



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"Оборонительные операции не являются решением. Решение состоит в том, чтобы ликвидировать военный потенциал хуситов", - пояснил йеменский политик.