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В Йемене предупреждают: ударов по объектам хуситов недостаточно
27.01.2024 16:29 Алина Груднева

В Йемене предупреждают: ударов по объектам хуситов недостаточно

Председатель Совета президентского руководства Йемена Рашад аль-Алими призвал международное сообщество лишить йеменских хуситов возможности атаковать корабли в Красном море.

Он предупредил, что ударов США и Великобритании по объектам поддерживаемой Ираном группировки недостаточно.

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"Оборонительные операции не являются решением. Решение состоит в том, чтобы ликвидировать военный потенциал хуситов", - пояснил йеменский политик.

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