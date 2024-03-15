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В Италии заговорили об угрозе Третьей мировой
15.03.2024 21:47 Алина Груднева

В Италии заговорили об угрозе Третьей мировой

В Италии считают, что введение войск НАТО в Украину может стать началом Третьей мировой.

По данным информационного агентства ANSA, с таким предупреждением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских сил.

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"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", - считает глава итальянского внешнеполитического ведомства.

Таяни выразил надежду на то, что Франция не станет отправлять своих военных в Украину.

"Вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой войны", - предупредил министр.

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