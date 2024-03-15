



В Италии заговорили об угрозе Третьей мировой

В Италии считают, что введение войск НАТО в Украину может стать началом Третьей мировой.



По данным информационного агентства ANSA, с таким предупреждением выступил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских сил.



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"Я не думаю, что НАТО следует входить в Украину", - считает глава итальянского внешнеполитического ведомства.



Таяни выразил надежду на то, что Франция не станет отправлять своих военных в Украину.



"Вступление в войну с Россией означает риск Третьей мировой войны", - предупредил министр.