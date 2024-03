В Ирландии выбрали самого молодого премьера

Ожидается, что Саймон Харрис, который сейчас является министром высшего образования Ирландии, станет новым лидером ирландской партии "Финэ Гаэль".



Он заменит нынешнего премьера Лео Варадкара, который объявил в среду, что уходит в отставку.



По данным издания, имя лидера партии будет объявлено по завершению партийного съезда в воскресенье в Атлоне. По правилам, если будет выдвинут только один человек, офицер, который вернется, утвердит это лицо на посту лидера партии.



Харрис был фаворитом с самого начала, и многие поддерживали 37-летнего министра еще до того, как началось выдвижение кандидатов.



Среди тех, кто поддержал г-на Харриса, были министр юстиции Хелен МакЭнти, министр финансов Паскаль Донохо и министр соцзащиты Хизер Хамфрис.



The new Fine Gael leader Simon Harris arrives into Athlone @rtenews pic.twitter.com/6WJe3FRzbE