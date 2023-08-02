



Масштабный водный кризис в Иране

Усиливающиеся последствия изменения климата и повышения температуры привлекли внимание к водному кризису в Иране, особенно в отношении его внутренних последствий и последовавших социально-политических беспорядков. Однако последствия этого кризиса для отношений Ирана с двумя его ключевыми соседями, Ираком и Афганистаном, в этих дискуссиях часто остаются в минимальном или полном игнорировании, пишет JPost.



Ситуация особенно критичная на юге и юго-западе Ирана, где экстремальная жара в сочетании с истощением водных ресурсов создает значительные трудности. Кризис, который эксперты описывают как "водное банкротство", связан с неэффективной политикой управления водными ресурсами, которая привела к чрезмерному потреблению и истощению ресурсов.



Неспособность правительства решить эту проблему привела к росту недовольства среди иранцев, разжиганию общественных протестов и эскалации социально-политической нестабильности. Многие сельские жители не могут позволить себе покупать привозную или бутилированную воду. В некоторых районах власти предупреждают о полном истощении запасов муниципальной воды к сентябрю.



Водный кризис в Иране может привести к эскалации напряженности в отношениях с его соседями, Ираком и Афганистаном, учитывая существующие водные споры и отсутствие какого-либо формального закона, которым можно было бы руководствоваться при их разрешении.



Чтобы решить проблему нехватки воды для бытовых нужд, Иран предпринял обширную инициативу по строительству плотин, чтобы перенаправить воду из рек Арванд, Кархе, Карун и Сирван в другие подверженные засухе провинции по всей стране. Правительство называет эти проекты, предусматривающие строительство 109 небольших плотин, "современными" ирригационными стратегиями, направленными на смягчение последствий водного кризиса в стране.



Однако эта политика ограничения стока рек в Ирак существенно усугубила кризис нехватки воды на юге Ирака. Это серьезно повлияло на снабжение питьевой водой и нарушило работу сельскохозяйственных ирригационных систем в Ираке.



Иран также рыл каналы вокруг реки Бахманшир, притока реки Шатт-эль-Араб. Это привело к тому, что линия Тальвег, которая определяет границу между Ираном и Ираком, была продлена примерно на два километра в сторону Ирака. Эти проблемы также привели к тому, что некоторые крупные нефтяные объекты Ирака вышли на иранскую территорию. Искусственное изменение этой границы может привести к конфликту не только из-за границ и доступа к Шатт-эль-Арабу, но и к загрязнению водоснабжения Ирака.



Иран также препятствовал значительным поставкам воды из рек Сирван, Алванд и Малый Заб, берущих начало в горах Загрос . Эти реки являются основным источником средств к существованию почти для двух миллионов человек в Иракском Курдистане, что делает ситуацию критической для жителей. Иран построил 16 плотин на реке Сирван, в том числе плотину Дарьян в провинции Керманшах, и построил 47-километровый водный туннель Навсуд, связанный с плотиной, для отвода воды, ранее поступавшей в Курдистан, в другие иранские города.



Строительство Ираном плотины на реке Сирван имеет дополнительные последствия для Ирака. Плотина ставит под угрозу завершение проекта по снабжению питьевой водой Халабджа-Сирван стоимостью 173 миллиона долларов. Кроме того, это угрожает способности Дарбандиханской плотины генерировать гидроэлектроэнергию и поддерживать ирригацию, а также влияет на рыболовство, сельское хозяйство и использование подземных вод в Ираке. Кроме того, это изменит биоразнообразие и климат региона. Наконец, что наиболее важно, плотина нарушила бы мирное сосуществование между различными религиозными сектами, поскольку ее строительство можно было бы воспринять как решение шиитского Ирана перекрыть воду для суннитского большинства Иракского Курдистана.



Одновременно аналогичный водный конфликт разворачивается на восточном фронте Ирана с Афганистаном из-за вод реки Гильменд. Спор о реке Гильменд, которая течет с гор Гиндукуша через Афганистан в юго-восточный Иран, восходит к 1940-м и 1950-м годам, когда Афганистан построил плотины Каджаки, Камал-Хан, Сельма и Гришк на реке, которая перекрыла поступление воды в Иран.



Хотя Афганистан и Иран подписали Договор о водах реки Гильменд (HRWT) в 1973 году, договорившись о том, что Иран будет получать долю в 26 кубических метров в секунду от плотины Каджаки, договор не был ни ратифицирован, ни реализован. В марте 2021 года плотина Каджаки была завершена, и афганские официальные лица объявили, что прекратят подачу дополнительной воды в Иран. Это решение было принято в мае 2023 года и правительство Талибана перекрыло подачу воды в Исламскую республику.



Эбрагим Раиси, президент Исламской Республики, предупредил талибов об игнорировании прав Ирана на воду. В ответ представитель талибов высмеял Раиси в видео, предложив ему галлон воды из реки и сказав: "Возьми это и не нападай на нас! Мы в ужасе!" Издевательский жест талибов является явным признаком нежелания афганской стороны вести переговоры с Ираном по поводу использования рек Гильменд и Харируд.



Перспективы трансграничного водного сотрудничества между Ираном и Ираком кажутся мрачными, поскольку сложности с управлением водными ресурсами могут привести к тому, что Иран полностью проигнорирует интересы Ирака. Если этот сценарий развернется, крупный конфликт из-за воды между двумя странами может стать неизбежным. Перспективы трансграничного водного сотрудничества между возглавляемым талибами Афганистаном и Ираном столь же пессимистичны, что свидетельствует о потенциальном конфликте в будущем.

