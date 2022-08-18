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В Иране прокомментировали слова Аббаса о "50 Холокостах"
18.08.2022 11:16 Александр Юзовский

В Иране прокомментировали слова Аббаса о "50 Холокостах"

В Иране прокомментировали слова Махмуда Аббаса о "50 Холокостах", совершенных Израилем по отношению к палестинцам.

"Рука сионистского образования запятнана геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Западные правительства должны поддерживать права палестинского народа, а не отрицать реальные факты", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Ранее мы сообщали, что на заявление Аббаса также отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц.

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