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Шольц раскритиковал Аббаса за его заявления о Холокосте
18.08.2022 08:11 Александр Юзовский

Шольц раскритиковал Аббаса за его заявления о Холокосте

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал представителя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его сравнение действий Израиля в отношении палестинцев с Холокостом.

"Я испытываю глубокое возмущение из-за возмутительных высказываний палестинского президента Махмуда Аббаса. Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицания преступлений Холокоста", - написал Шольц в своем Twitter.


Стоит напомнить, что во время пресс-конференции в Берлине Аббас обвинил Израиль в многократном Холокосте в отношении палестинцев.

"Израиль с 1947 года по сегодняшний день совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах – 50 массовых расправ, 50 Холокостов", – сказал он.

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