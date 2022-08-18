



Шольц раскритиковал Аббаса за его заявления о Холокосте

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал представителя Палестинской автономии Махмуда Аббаса за его сравнение действий Израиля в отношении палестинцев с Холокостом.



"Я испытываю глубокое возмущение из-за возмутительных высказываний палестинского президента Махмуда Аббаса. Именно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицания преступлений Холокоста", - написал Шольц в своем Twitter.



I am disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud #Abbas. For us Germans in particular, any relativization of the singularity of the Holocaust is intolerable and unacceptable. I condemn any attempt to deny the crimes of the Holocaust. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 17, 2022

Стоит напомнить, что во время пресс-конференции в Берлине Аббас обвинил Израиль в многократном Холокосте в отношении палестинцев."Израиль с 1947 года по сегодняшний день совершил 50 массовых расправ в 50 палестинских населенных пунктах – 50 массовых расправ, 50 Холокостов", – сказал он.