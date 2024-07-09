



В Иране опечатан офис Turkish Airlines

Власти Ирана опечатали офис авиакомпании Turkish Airlines в Тегеране.



По данным местных СМИ, причиной послужило нарушение правил ношения хиджаба.



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Офис был опечатан всего через час после того, как поступило сообщение о разговоре между президентом Турции и новым президентом Ирана.



"Буквально сегодня офисы Turkish Airlines были опечатаны из-за правил ношения хиджаба. Должно быть, это совпадение...", - сказал член Высшего совета Культурной революции Ибрагим Созанчи.