В Иране опечатан офис Turkish Airlines
Власти Ирана опечатали офис авиакомпании Turkish Airlines в Тегеране.
По данным местных СМИ, причиной послужило нарушение правил ношения хиджаба.
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Офис был опечатан всего через час после того, как поступило сообщение о разговоре между президентом Турции и новым президентом Ирана.
"Буквально сегодня офисы Turkish Airlines были опечатаны из-за правил ношения хиджаба. Должно быть, это совпадение...", - сказал член Высшего совета Культурной революции Ибрагим Созанчи.