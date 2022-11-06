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В Иордании предупреждают: изменение статуса-кво Храмовой горы навредит связям
06.11.2022 21:26 Ольга Белозерова

В Иордании предупреждают: изменение статуса-кво Храмовой горы навредит связям

Высокопоставленные источники в Иордании заявили, что любая попытка следующего израильского правительства изменить статус-кво на Храмовой горе нанесет ущерб связям между Иерусалимом и Амманом.

Об этом сообщает Times of Israel.

Источники подчеркнули, что это будет "совершенно другая история", если депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир поднимется на Храмовую гору в качестве министра, а не просто как депутат.

Издание отмечает, что Бен-Гвир, сторонник расширения прав евреев на Храмовой горе, желает получить портфель министра внутренней безопасности, что дало бы ему власть над политикой Израиля, касающейся Храмовой горы. 

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