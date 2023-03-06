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В Грузии вспыхнули протесты против "закона об иноагентах"
06.03.2023 15:54 Евгения Маркова

В Грузии вспыхнули протесты против "закона об иноагентах"

У здания парламента в Тбилиси проходит акция протеста против “закона об иноагентах”.  На акции собрались журналисты, представители гражданского сектора, студенты. Участники акции развернули флаги Грузии и ЕС, сообщает Русская служба ВВС.

Слушания двух вариантов законопроекта “О прозрачности иностранного влияния” и “О регистрации иностранных агентов”, инициированного депутатами от движения “Сила народа” (которое входит в парламентское большинство с правящей партией “Грузинская мечта”) проходят в парламентском комитете по юридическим вопросам на фоне шума, споров и протеста оппозиционных депутатов, часть которых заставили покинуть зал заседания. На заседании между депутатами произошла потасовка.

Грузинский "закон об иноагентах" предполагает создание реестра СМИ и неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа более чем на 20%.

 

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