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В Грузии устроили протест и прогнали круизный лайнер с российскими туристами
28.07.2023 11:59 Наталья Богинская

В Грузии устроили протест и прогнали круизный лайнер с российскими туристами

В Тбилиси и Батуми прошли акции протеста по прибытии круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились более 800 туристов, большинство из которых – граждане России. Судно было вынуждено покинуть порт на два дня раньше. Об этом пишет “Эхо Кавказа”.

Корабль с сотнями россиян прибыл в страну из Сочи 26 июля. В знак протеста жители Батуми собрались возле него на следующий день вечером.
Возмущение населения вызвали как прибытие самого лайнера, так и заявления некоторых российских туристов о том, что "Россия освободила Абхазию от грузин". Россияне также рассказывали, что посещали оккупированную Абхазию, а это нарушение грузинского закона.

Встретить их вышли активисты с плакатами, на которых были надписи "Абхазия – это Грузия", "Россия – оккупант", "Оставьте нашу страну", "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего", "Русский военный корабль, иди на ***" и т.д.

“Они должны находиться в постоянном дискомфорте и получить достойный ответ за отвратительные заявления, которые делали в нашем городе, Батуми, презирая наше достоинство, самоуважение и патриотизм”, – заявили активисты.

В конце концов, лайнер покинул порт Батуми раньше, чем должен был. Вслед уходящему лайнеру участники акции включили гимн Украины.
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Абхазия и Южная Осетия – оккупированные Россией территории Грузии, где Москва создала псевдореспублики. В 2008 году Россия признала их "независимость", на самом деле их "администрации" контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Абхазия и Южная Осетия озвучивали намерения "объединиться" с Россией.

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