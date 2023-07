В Грузии устроили протест и прогнали круизный лайнер с российскими туристами

В Тбилиси и Батуми прошли акции протеста по прибытии круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились более 800 туристов, большинство из которых – граждане России. Судно было вынуждено покинуть порт на два дня раньше. Об этом пишет “Эхо Кавказа”.



Корабль с сотнями россиян прибыл в страну из Сочи 26 июля. В знак протеста жители Батуми собрались возле него на следующий день вечером.

Возмущение населения вызвали как прибытие самого лайнера, так и заявления некоторых российских туристов о том, что "Россия освободила Абхазию от грузин". Россияне также рассказывали, что посещали оккупированную Абхазию, а это нарушение грузинского закона.



Встретить их вышли активисты с плакатами, на которых были надписи "Абхазия – это Грузия", "Россия – оккупант", "Оставьте нашу страну", "Россия лишает нас нашей родины, жизни и будущего", "Русский военный корабль, иди на ***" и т.д.



“Они должны находиться в постоянном дискомфорте и получить достойный ответ за отвратительные заявления, которые делали в нашем городе, Батуми, презирая наше достоинство, самоуважение и патриотизм”, – заявили активисты.



В конце концов, лайнер покинул порт Батуми раньше, чем должен был. Вслед уходящему лайнеру участники акции включили гимн Украины.

.



If Russians think they are not going to face Ukraine and our support for Ukrainians in every inch of Georgia, they are wrong and were proven wrong by people of Batumi today. Cruise ship has left earlier than scheduled with the anthems of Georgia and Ukraine as a gift from 🇬🇪. pic.twitter.com/2aoEpQLIU5