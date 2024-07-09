



В Грузии отреагировали на заморозку процесса вступления в ЕС

В Грузии не видят ничего страшного в заморозке процесса вступления страны в Евросоюз.



По данным издания SOVA, такое заявление сделал депутат от "Грузинской мечты" Бека Давитулиани.



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Он выразил уверенность в том, что Грузия рано или поздно все равно станет частью ЕС.



"Я надеюсь, что все со временем это поймут и смогут избежать этих временных страстей и эмоций и мыслить прагматично. Ничего страшного, мы на какое-то время остановимся и продолжим со следующего года", – отметил политик.



Он также считает, что заморозка военного финансирования Грузии вредит интересам Запада.



"Последние несколько лет Грузия пытается одновременно защитить собственные интересы и продолжать продвигаться в направлении Евросоюза, в целом в направлении западных институтов. К сожалению, некоторые пытаются не допустить этого", – посетовал он.