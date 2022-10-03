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В государство Эрзянь Мастор войдут Мордовия, Пенза, Самара и Рязань
03.10.2022 17:17 Ольга Белозерова

В государство Эрзянь Мастор войдут Мордовия, Пенза, Самара и Рязань

В эстонском городе Отепя состоялся Эрзянский национальный съезд, созванный в эмиграции из-за усиливающихся репрессий в России.

В ходе съезда делегаты приняли постановления о новых целях и задачах национального движения, которые включают борьбу за независимость, утверждение желаемых границ, а также ключевые принципы построения нового государственного образования. Об этом заявил старейшина эрзян Сыресь Боляень, сообщают "Idel.Реалии".

На съезде делегаты пришли к выводу, что выживание эрзян как народа в составе России - невозможно. В качестве выхода делегаты видят создание независимого государства Эрзянь Мастор. Эрзя обвинили российские власти в скрытом этноциде.

В ходе съезда Республику Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области РФ признали "нелегитимными территориально-административными образованиями", "органы власти" данных образований - органами без представительных функций.

"Сохранение эрзянского народа, его развитие и реализация национальных, экономических, политических и других прав возможны только в самостоятельном государстве - Эрзянь Мастор. Съезд видит государство эрзян как абсолютно самостоятельное демократическое правовое государственное образование — федеративную республику Эрзянь Мастор. Территория государства будет включать земли Республики Мордовия, Пензенскую, Ульяновскую, части Нижегородской, Рязанской и Самарской областей", - говорится в итоговом документе съезда. 

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