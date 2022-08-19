



В Германии начато расследование в отношении Махмуда Аббаса

Полиция Берлина начала предварительное расследование в отношении председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в связи с его заявлением, что Израиль совершил "50 Холокостов" против палестинцев.



Скандальное заявление Аббаса вызвало возмущение в Германии, Израиле и других странах, сообщает Times of Israel.



В полиции заявили, что в отношении лидера ПА ведется расследование на предмет возможного разжигания ненависти.



Преуменьшение значения Холокоста в Германии является преступлением, однако предварительное расследование не влечет за собой автоматически полного расследования.

