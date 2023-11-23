



В ФРГ проводят обыски на объектах, связанных с ХАМАСом

В Германии начали проводить обыски на объектах, которые могут быть связаны с террористической организацией ХАМАС.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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По данным Der Spiegel, обыски проходят на четырех федеральных землях в 15-ти зданиях: в Берлине, Северном Рейне-Вестфалии, Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейне.



Под прицел правоохранителей попала организация "Палестинское общество в Германии", связанная с ХАМАСом, а также члены антисемитской сети "Самидун".