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В ФРГ хотят ужесточить наказание за антисемитизм
15.10.2023 23:26 Алина Груднева

В ФРГ хотят ужесточить наказание за антисемитизм

В Бундестаге предложили ужесточить наказания в Германии за антисемитские и антиизраильские высказывания.

Соответствующее предложение сделал глава ХСС Александр Добриндт на фоне войны в Израиле и продолжающихся пропалестинских митингов.

"Любой, кто принимает участие в демонстрациях в качестве сторонника террористической организации ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму", - считает Добриндт.

Он предложил бросать сторонников ХАМАСа за решетку на срок не менее шести месяцев.

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