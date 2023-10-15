



В ФРГ хотят ужесточить наказание за антисемитизм

В Бундестаге предложили ужесточить наказания в Германии за антисемитские и антиизраильские высказывания.



Соответствующее предложение сделал глава ХСС Александр Добриндт на фоне войны в Израиле и продолжающихся пропалестинских митингов.



"Любой, кто принимает участие в демонстрациях в качестве сторонника террористической организации ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму", - считает Добриндт.



Он предложил бросать сторонников ХАМАСа за решетку на срок не менее шести месяцев.