



В Финляндии президентом стал ярый противник Путина

Александр Стубб, бывший премьер Финляндии, получил кредит народного доверия и выиграл президентскую гонку у себя в стране.



По итогам второго тура выборов он набрал 51,6% голосов, а его оппонент, экс-глава МИД страны Пекка Хаависто - 48,4%. К чести последнего, он достойно признал поражение, пожелал сопернику удачи и сказал: "Я верю, что теперь у Финляндии будет хороший президент республики". По мнению Хаависто, Стубб - опытный и компетентный человек для этой должности.



Ранее Стубб неоднократно заявлял, что он против восстановления отношений с Россией, пока та не прекратит войну в Украине. А до тех пор санкции против кровожадных соседей должны только усиливаться.



Кроме того, Стубб считает, что НАТО надо быть конкретней в своих заявлениях относительно принятия Украины в альянс, а союзникам более активно помогать Киеву как финансово, так и военной техникой

