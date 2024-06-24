В ЕС пригрозили "закрыть двери" перед Грузией
Евросоюз закроет свои двери для Грузии, если власти страны продолжат пророссийскую политику.
Такое предупреждение сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Соответствующее предупреждение прозвучало на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на фоне принятия Грузией скандального закона "об иноагентах".
Боррель также предупредил, что ЕС сократит финансовую помощь, если Грузия не изменит свой курс.