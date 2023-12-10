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В Дании началось протестное сжигание Корана
10.12.2023 23:30 Катя Шульц

В Дании началось протестное сжигание Корана

Несколько дней назад правительство Дании на законодательном уровне запретило публичное сожжение священной для всех мусульман книги - Коран.


Запретили, аргументируя напряженностью в обществе и, собственно, небезопасностью действия. 
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Стоит отметить, что за последние месяцы в Швеции и Дании было 70 случаев публичного сожжения Корана.


 

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