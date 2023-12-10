В Дании началось протестное сжигание Корана
Несколько дней назад правительство Дании на законодательном уровне запретило публичное сожжение священной для всех мусульман книги - Коран.
Denmark bans Koran burning for security reasons. In recent months, 70 Korans have been burned in Sweden and Denmark. Is a just law or limitation of freedom of expression? pic.twitter.com/uqyilAWt4f— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 10, 2023
Запретили, аргументируя напряженностью в обществе и, собственно, небезопасностью действия.
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Стоит отметить, что за последние месяцы в Швеции и Дании было 70 случаев публичного сожжения Корана.