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В Чехии не исключают, что будут воевать с Россией
11.12.2023 20:28 Алина Груднева

В Чехии не исключают, что будут воевать с Россией

Война между Чехией и Россией не является чем-то "невероятным".

По данным издания České noviny, такое заявление сделал глава чешского Генштаба Карел Ржека.

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"Война с Россией не является чем-то невероятным, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна", - пояснил он.

Он считает необходимым продолжать поддержку Украины в войне против России, которой удается обходить западные санкции через Центральную Азию и Кавказ. 

"В долгосрочной перспективе она стремится подорвать единство Запада и поставить под сомнение демократию и государственные институты. <...> Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне", - добавил он.

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