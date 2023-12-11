



В Чехии не исключают, что будут воевать с Россией

Война между Чехией и Россией не является чем-то "невероятным".



По данным издания České noviny, такое заявление сделал глава чешского Генштаба Карел Ржека.



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"Война с Россией не является чем-то невероятным, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна", - пояснил он.



Он считает необходимым продолжать поддержку Украины в войне против России, которой удается обходить западные санкции через Центральную Азию и Кавказ.



"В долгосрочной перспективе она стремится подорвать единство Запада и поставить под сомнение демократию и государственные институты. <...> Россия готовится к еще более интенсивной и длительной войне", - добавил он.