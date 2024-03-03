



В Босфоре кораблям РФ с зерном и оружием объявлен бойкот

Турция перестала пропускать через Босфор российские грузовые корабли с оружием и украинским зерном.



Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".



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По словам наблюдателей, только за последние дни несколько российских кораблей застряли по обе стороны. Например, балкер GRUMANT, вышедший из порта Севастополя 28 февраля, не смог пройти в Средиземное море. Он по-прежнему находится перед Босфором. Такая же ситуация наблюдается вокруг балкера ZAFAR.



Также не могли пройти корабли YAZ и SPARTA IV. Они направлялись из Сирии в РФ с оружием и боеприпасами.