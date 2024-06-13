



В "Большой семерке" согласовали передачу Украине $50 млрд из активов РФ

В "Большой семерке" согласовали передачу Украине 50 млрд долларов. Для этого будут использованы проценты от замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер.



"Хорошие новости от G7: еще 50 миллиардов долларов для Украины. Мы используем для этого проценты от замороженных активов - разумный инструмент, который показывает Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - заявил министр.



Линднер добавил, что сейчас прорабатываются все остальные детали.



По информации издания Bloomberg, кредит, который получит Украина, будет погашаться за счет доходов, полученных от заблокированных активов России. Ожидается, что соглашение обеспечит критически важную поддержку для Киева в среднесрочной перспективе. В частности поможет покрыть финансовые потребности страны до 2025 года и далее.



В то же время доходы от замороженных активов России оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро (3,24 до 5,39 млрд долларов).



"ЕС уже согласился предоставлять Украине доходы дважды в год, но принятая инициатива под руководством США увеличивает нагрузку на поддержку, а также защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов", - объясняет издание.



В то же время погашение кредита будет зависеть от того, как долго активы России будут оставаться замороженными. Лидеры G7 неоднократно утверждали, что активы будут заблокированы до тех пор, пока Россия не согласится платить за восстановление Украины.



Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине Запад заблокировал около 300 млрд долларов российских активов. В то же время вопрос передачи средств Украине "застрял", поскольку отдельные союзники Киева переживали из-за репутационных и юридических рисков.