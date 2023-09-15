В Белом доме рассказали о предстоящей встрече Нетаниягу с Байденом
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на следующей неделе.
По его словам, встреча состоится 20 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Байден и Нетаниягу обсудят ряд региональных и двусторонних вопросов, которые сосредоточены на демократических ценностях, разделяемых обеими странами, и видении более процветающего региона", - сказал Салливан.
По его словам, стороны в ходе встречи также обменяются впечатлениями относительно действий Ирана.