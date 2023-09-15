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В Белом доме рассказали о предстоящей встрече Нетаниягу с Байденом
15.09.2023 21:11 Алина Груднева

В Белом доме рассказали о предстоящей встрече Нетаниягу с Байденом

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на следующей неделе.

По его словам, встреча состоится 20 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Байден и Нетаниягу обсудят ряд региональных и двусторонних вопросов, которые сосредоточены на демократических ценностях, разделяемых обеими странами, и видении более процветающего региона", - сказал Салливан.

По его словам, стороны в ходе встречи также обменяются впечатлениями относительно действий Ирана.

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