Новости » Политика
В Белом доме раскрыли детали переговоров с Нетаниягу
04.04.2024 21:13 Алина Груднева

В Белом доме раскрыли детали переговоров с Нетаниягу

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Биньямину Нетаниягу.

"Два лидера обсудили ситуацию в Газе. Президент Байден подчеркнул, что нападения на работников гуманитарных организаций в частности и гуманитарную ситуацию в Газе в целом недопустимы", - сказано в заявлении Белого дома.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Президент США разъяснил необходимость того, чтобы Израиль реализовал "ряд конкретных и измеримых мер по предотвращению вреда гражданскому населению, гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций".

Президент США пояснил, что политика Вашингтона в отношении Газе будет определяться в соответствии с деятельностью Израиля в гуманитарной сфере.

"Два лидера обсудили ситуацию в Газе. Президент Байден подчеркнул, что нападения на работников гуманитарных организаций в частности и гуманитарную ситуацию в Газе в целом недопустимы", - отметили в Белом  доме.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы