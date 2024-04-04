



В Белом доме раскрыли детали переговоров с Нетаниягу

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Биньямину Нетаниягу.



"Два лидера обсудили ситуацию в Газе. Президент Байден подчеркнул, что нападения на работников гуманитарных организаций в частности и гуманитарную ситуацию в Газе в целом недопустимы", - сказано в заявлении Белого дома.



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Президент США разъяснил необходимость того, чтобы Израиль реализовал "ряд конкретных и измеримых мер по предотвращению вреда гражданскому населению, гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций".



Президент США пояснил, что политика Вашингтона в отношении Газе будет определяться в соответствии с деятельностью Израиля в гуманитарной сфере.



"Два лидера обсудили ситуацию в Газе. Президент Байден подчеркнул, что нападения на работников гуманитарных организаций в частности и гуманитарную ситуацию в Газе в целом недопустимы", - отметили в Белом доме.



