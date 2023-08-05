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В Беларуси сократилось количество российской авиации
05.08.2023 12:10 Алина Груднева

В Беларуси сократилось количество российской авиации

В Беларуси сократилась российская авиационная группировка.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", страну покинули 10 вертолетов, которые отправились в Брянскую область.

Это случилось утром, 5 августа. Из Беларуси вылетели 4 Ми-8 и 6 Ми-24 ВКС РФ. Большая часть вертолетов провела в стране 209 дней.

В настоящее время они находятся на аэродроме "Сеща" в Брянской области. По словам аналитиков, судя по всему, в Беларуси остался только один российский вертолет.
 

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