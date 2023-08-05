



В Беларуси сократилось количество российской авиации

В Беларуси сократилась российская авиационная группировка.



По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", страну покинули 10 вертолетов, которые отправились в Брянскую область.



Это случилось утром, 5 августа. Из Беларуси вылетели 4 Ми-8 и 6 Ми-24 ВКС РФ. Большая часть вертолетов провела в стране 209 дней.



В настоящее время они находятся на аэродроме "Сеща" в Брянской области. По словам аналитиков, судя по всему, в Беларуси остался только один российский вертолет.

