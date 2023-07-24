



В БАГАЦ подана петиция по поводу нового закона о “разумности”

Движение за качественное правительство обратилось в БАГАЦ с ходатайством об отмене закона о “разумности”, принятого сегодня в Кнессете.



“Правительство разрушения подняло свою злую руку на Государство Израиль; теперь настала очередь Верховного суда принять меры и предотвратить принятие этого закона”, - говорит глава организации Элиад Шрага.



Организация заявляет, что закон является неконституционным, поскольку “он коренным образом меняет базовую структуру израильской парламентской демократии и характер режима, де-факто упраздняя судебную систему и серьезно нарушая тонкую ткань разделения властей и систему сдержек и противовесов в Государстве Израиль”.



