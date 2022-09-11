



Утверждена программа привлечения человеческого капитала в сферу IT в Израиле

В воскресенье, 11 сентября, премьер-министр Яир Лапид, министр инноваций, науки и технологий Орит Фаркаш Хакоэн и министр образования Ифат Шаша-Битон утвердили на заседании правительства решение, направленное на увеличение числа работников в сфере высоких технологий и их профессиональное обучение с упором на группы населения, которые в настоящее время не представлены в отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Программой, в частности, предусмотрено:

1. Обучение IT стартует уже в текущем году: программа освоения технологических, когнитивных и цифровых навыков, необходимых для интеграции на рынке труда 21 века для разных возрастов. Пилотный проект программы начнется в нынешнем году в 600 восьмых классах 120 школ и в 1500 подготовительных детских садах. В следующем году программа будет расширена на дополнительные восьмые-девятые классы, при этом приоритет будет отдан периферии.

2. Принято предложение министра инноваций по увеличению мест на курсах подготовки: 4500 для арабского сектора и 2800 - ультраортодоксального, при этом 45% новых сотрудников – женщины.

3. Правительство приняло промежуточный отчет комиссии Дади Перлмутера, в котором рекомендуется новый метод подсчета профессий в IT-сфере, учитывающий высокотехнологические специальности в традиционных компаниях, таких как банки.

4. Программа Israel Tech: привлечение в Израиль имеющих право на репатриацию по Закону о возвращении специалистов с соответствующим образованием для работы в сфере высоких технологий. Программа приведет к реальному укреплению индустрии в Израиле, к укреплению отношений с евреями диаспоры. Цель: в 2022-2026 годах интегрировать в отрасль не менее 1500 работников.

5. В 2022-2026 годах предусмотрено увеличить на 2000 человек число иностранных специалистов, приезжающих в Израиль для работы в хайтек-компаниях. Для этого управление по инновациям откроет центр поддержки высокотехнологичной отрасли, который поможет компаниям в устранении бюрократических барьеров, затрудняющих привлечение специалистов из-за рубежа.

6. Будет создана межведомственная группа, которая подготовит рекомендации по устранению бюрократических барьеров, с которыми сталкиваются иностранные специалисты, заинтересованные в работе в Израиле.

7. Число студентов колледжей и вузов, изучающих компьютерные технологии, будет увеличено на 20-30%.

8. Программа поддержки гендерного равенства в высокотехнологичной промышленности Израиля, реализуемая министерством инноваций, науки и технологий и Управлением по повышению статуса женщин.

9. Формирование программ по интеграции в госсекторе ученых и специалистов сферы высоких технологий.

"Приветствую предложение и приветствую сотрудничество министра инноваций Орит Фаркаш и министра образования Ифат Шаши-Битон. Мы обязаны значительно укрепить израильский рынок высоких технологий. Обучение с юных лет высоким технологиям и расширение представительства и должностей в них являются необходимыми шагами. Это верно с ценностной и с экономической точек зрения", - сказал Лапид.

По его словам, правительство говорит не о сохранении имеющегося, а о прорыве вперед.

"У Израиля есть возможности и потенциал стать одной из десяти самых успешных стран мира, и эта программа хорошее тому начало", - подчеркнул он.