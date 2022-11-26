



Украинская делегация будет бойкотировать ПА ОБСЕ пока не исключат Россию

Постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ будет бойкотировать работу организации из-за нежелания организации выгнать представителей России. Как сообщила член делегации Евгения Кравчук, 25 ноября Постоянный комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ не смог изменить свои правила, чтобы выгнать делегацию России.



"С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян - пропагандистов и представителей государства-террориста, государства-преступника", – сообщила Кравчук.



Напомним, что 24-26 ноября в Польше продолжается осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Спустя 9 месяцев кровавой полномасштабной войны Россия остается одним из членов ПА.



Впрочем российская делегация не имеет возможности участвовать в сессии, поскольку, как 16 ноября сообщили в МИД Польши, россияне не получили визы.

Кроме этого, известно, что главе МИД России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, из-за чего он не попадает на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзе 1-2 декабря.