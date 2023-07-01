



Украина получит от Испании дополнительную военную технику: что в списке

Украина получит от Испании дополнительную технику в рамках военной помощи.



Об этом на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции объявил испанский премьер-министр Педро Санчес, находящийся с визитом в Киеве.



"Испания в скором времени поставит новую тяжелую технику для помощи в войне, в том числе 4 танка Leopard и бронетранспортеры", - подтвердил он.



По словам Санчеса, также Испания предоставит портативный полевой госпиталь с хирургическим оборудованием.



"Этот элемент должен усилить способность Украины оказывать помощь раненым военным и гражданским вблизи линии фронта", - пояснил испанский премьер.



Ранее Санчес, выступая в парламенте, также анонсировал новый пакет финансовой помощи для Украины. В частности, он пообещал, что Испания передаст дополнительных 55 млн евро.