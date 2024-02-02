



Украина и Канада создают Международную коалицию по возвращению украинских детей

В пятницу, 2 февраля, в Украине с неанонсированным визитом находится министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Высокопоставленная гостья уже встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским и с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.



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На встрече с президентом Зеленским обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины, совместной реализации Формулы мира, развития системы гарантий безопасности для Украины, а также работа Международной коалиции по возвращению украинских детей.



"Спасибо Канаде за неизменную помощь и веру в Украину и украинцев", – написал Президент Украины в своем Telegram-канале.



Во время совместной с Дмитрием Кулебой пресс-конференции Мелани Жоли заявила о непоколебимой поддержке Украины со стороны Канады.



Глава канадской дипломатии подчеркнула, что Оттава сейчас оказала помощь Киеву в размере 9,5 млрд долл, из которых 2,4 млрд –в виде военной помощи. Кроме того, в рамках операции Unifier с 2014 года вооруженные силы Канады подготовили более 40 тысяч украинских военных, напомнила Мелани Жоли.



А еще Украина и Канада завершают процесс ратификации обновленного Соглашения о свободной торговле между странами.



"По мере того, как мы достигаем двухлетней отметки с начала полномасштабного вторжения РФ, наша поддержка независимого будущего Украины остается непоколебимой. И сторонники Украины должны придерживаться этого курса. Мы не можем позволить себе потерять уверенность или колебаться", – заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.



И, конечно же, вопрос создания Международной коалиции по возвращению украинских детей. Жоли заверила, что Оттава будет обсуждать с другими странами и призывать всех к объединению.



"На протяжении зимы мы видели, что трагическое влияние этой войны на человеческие судьбы продолжается, атаки на украинские города не уменьшились. Еще одна реальность войны – это трагический и незаконный вывоз тысяч украинских детей из Украины. Их забрали из собственного дома от своих семей и избавили от собственного языка", – отметила она.



По словам Жоли, вопрос возвращения украинских детей является делом человечности, в связи с чем сегодня Украина и Канада положат начало коалиции для их возвращения.



"Мы будем помогать Украине создавать определенное дело юридическое, чтобы возвращать. Канада будет задействовать сеть во всем мире. Мы будем говорить со многими странами мира, в частности, Бразилией, Южной Африкой, Катаром. И мы будем информировать весь мир, кто те дети есть", – подчеркнула министр.