



Удары по Крыму будут рассматриваться как нападение на субъект России, - посол РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что удары по временно оккупированному Крыму будут рассматриваться как нападение на один из субъектов РФ. Об этом сообщает посольство России в США.



Антонов выразил обеспокоенность подготовкой США к передаче Украине истребителей F-16 и одобрению ударов по Крыму с использованием американского и западного оружия.



"Хотел бы предостеречь представителей администрации США от легкомыслия суждений по Крыму, особенно в части "благословения" на воздушные атаки на полуостров. Напомню, что удары по этой территории рассматриваются как нападение на любой другой субъект Российской Федерации. Важно, чтобы Соединены Штаты полностью отдавали себе отчет в соответствующих мерах со стороны России", - сказал Антонов.



Он выразил опасение, что в случае предоставления Украине F-16, истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО, а за штурвалами самолетов будут находиться иностранные добровольцы, поскольку в Украине отсутствует соответствующая инфраструктура.



"Пока Вашингтон противостоит нам чужими руками, по "доверенности". Однако каждому специалисту известно, что в Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого количества пилотов и персонала для обслуживания тоже нет. Что будет, если американские истребители будут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными добровольцами?" – спросил Антонов.