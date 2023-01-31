



Удар по Исфахану достиг своих целей

Wall Street Journal сообщил, что приписываемая Израилю атака на военный комплекс в городе Исфахан в центральной части Ирана достигла своих целей.



Отчет основан на том, что американской газете рассказали "источники, знакомые с обстоятельствами операции", которая, как сообщается, была проведена с помощью беспилотников-камикадзе.



Источники сообщили, что объект был производственным комплексом для современного оружия и что атака была осуществлена с помощью беспилотников Моссада (о чем также сообщалось ранее в "Нью-Йорк Таймс"). Они добавили, что целью атаки был комплекс министерства обороны Ирана, и подчеркнули, что было осуществлено четыре "точечных" удара.



Американские представители опровергли утверждение о том, что на спутниковых снимках виден относительно небольшой ущерб. "Официальные лица заявили, что миссия была успешной, не уточнив при этом деталей", - говорится в сообщении.



Источники заявили, что завод, подвергшийся нападению, который, как утверждается, используется для создания современного оружия, расположен напротив объекта, связанного с "Иранским центром космических исследований", на который распространяются американские санкции из-за деятельности, связанной с баллистическими ракетами. Под эгидой этого центра, помимо прочего, действует Институт энергетики и материалов, в рамках которого Иран проводит исследования по вопросам, которые могут быть связаны с ядерной сферой.