



Удар, ошарашивший Путина. Уроки атаки в бухте Севастополя для Израиля

В израильских СМИ бурно обсуждается радикальное изменение способов ведения морской войны, продемонстрированное на прошлой неделе в Украине. Большую статью об этом опубликовал военный обозреватель 12-го канал Нир Двори.



Десяток дистанционно управляемых скоростных катеров 29 октября проникли в порт Севастополя на Крымском полуострове, где базируются Черноморский флот России.



Небольшие суда были загружены взрывчаткой и вооружены камерами, передающими видеоизображение своим операторам в режиме реального времени. Они позволили своим операторам беспрепятственно войти в гавань и направить эсминцы на множество целей, которые ждали их там - российские военные корабли, и в первую очередь фрегат "Адмирал Макаров", флагман Черноморского флота России.



Результаты атаки трудно узнать доподлинно, поскольку ни одна из сторон не сообщила правдивых данных, но, безусловно, можно оценить и сказать, что мы стали свидетелями первого события такого рода - роевой атаки, когда беспилотные суда были применены в таких масштабах. Этот инцидент имеет огромное влияние не только с точки зрения ущерба, но и на сознание противника: ощущение проникновения и понимание того, что адекватного ответа на этот вид атаки не существует. Подробнее о типе средств примененных украинцами в атаке против Севастополя и общих последствиях этого события для военно-морских доктрин различных государств можно прочитать в материале "Будущее гидроциклов-камикадзе".



Эта операция указывает на очень высокий технологический и разведывательный потенциал, и похоже, что для проведения такой сложной атаки украинцам понадобилась помощь их союзников на Западе. Способность управлять такими средствами на очень больших расстояниях и передавать видео в режиме реального времени указывает на постоянную спутниковую связь с дронами-камикадзе, которая преодолевает атаки средств радиоэлектронной борьбы.





Обнаружить такое маленькое, скрытное и быстроходное судно очень сложно, а поскольку его трудно обнаружить, его очень трудно уничтожить. Это теперь понятно многим в мире, и давайте на мгновение сосредоточимся на Ближнем Востоке. Именно из-за подобных угроз Израиль разместил массив датчиков над и под водой в нескольких точках Средиземного моря, в основном вдоль линии морской границы на севере. Эта система может обнаружить некоторые малозаметные подводные лодки, если они попытаются проникнуть в морское пространство Израиля вблизи побережья. Отсюда и настойчивые требования Израиля по отношению к Ливану не перемещать "линию буев" - те, что находятся в 5 км от побережья возле Рош Ха Никра и вокруг газовой установки Кариш, которая уже начала добычу газа.



В последние годы Хизбалла начала развивать атакующие возможности быстрых пилотируемых и беспилотных судов, основываясь на боевой теории, разработанной Ираном - стаи быстрых атакующих и взрывных катеров. В рамках иранской доктрины активируется масса быстроходных судов, которые одновременно движутся к цели и атакуют ее. Некоторые из них будут уничтожены, но другие попадут в цель и потопят ее. Иран открыто разрабатывает технологии и оружие для морских операций и даже надводные и подводные суда, которые были переданы Хизбалле.



Одним из основных средств, которые Иран разрабатывает для реализации доктрины "роя", является "Зульфикар". Это судно длиной 17 метров, весом 22 тонны - и движется со скоростью 40 узлов. Зульфикар вооружен различными средствами. Его возможности были продемонстрированы в ходе иранских учений по нападению на корабль, напоминающий американский авианосец, в Персидском заливе.



Израиль недавно принял участие в создании уникальной, секретной группы противодействия Ирану на Ближнем Востоке - вместе со странами Персидского залива и США. Группа называется "Команда 59".



Это оперативная группа, в состав которой включены корабли и беспилотники. Эти суда оснащены камерами, радарами и датчиками; они активируются дистанционно и собирают разведданные о самолетах, кораблях и подводных лодках в открытом море. Пятый флот США недавно решил создать передовую группировку в Бахрейне - порту базирования американцев в Персидском заливе. Она стала своего рода технологическим инкубатором, базой создания нового потенциала, сочетания искусственного интеллекта и беспилотных систем. Более сотни беспилотных судов - скоростных катеров, надводных и подводных роботов и плавучих датчиков развернуты в море и отслеживают перемещения иранских судов.



Эти средства передают информацию в режиме реального времени на берег и самолетам, находящимся в этом районе. Они соединяют беспилотные воздушные, надводные и подводные системы и объединяют различные датчики в одну большую сеть, что может помочь оперативной группе получить качественную разведывательную информацию в режиме реального времени. Некоторые из этих судов вооружены и могут атаковать цели в море и на берегу.



Здесь делается попытка найти широкое, межгосударственное решение проблемы, которая развивается и в нашем регионе. Поле боя в Украине становится полигоном для испытания современных систем оружия, и весь мир наблюдает за этим и учится.