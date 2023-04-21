



Участники "Рамштайна" поддержали предоставление Украине ракет для ПВО

Участники 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" поддержали предоставление ракет для противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайна".



Он отметил, что Россия продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры: школы, больницы и жилые дома. Остин подчеркнул, что у них нет никакой военной цели.



Союзники надеются, что Украине удастся оградить своих граждан от российских беспилотников и ракет.



"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет для ПВО и другого тяжелого вооружения", - сказал министр обороны США.



Остин отметил, что партнеры понимают потребности Украины. Кроме того, в ЕС предлагают ускорить производство и поставку амуниции для Украины.