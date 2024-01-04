



У Украины 16 словацких 155-мм гаубиц Zuzana 2

При содействии словацкого правительства украинская армия теперь оснащена 16 единицами 155-мм колесных самоходных гаубиц Zuzana 2.



Во время саммита в июле 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о подписании соглашения. Это соглашение предусматривает передачу Украине 16-ти 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2 8x8, что символизирует важнейшее продвижение в оборонном сотрудничестве между Словакией и Украиной.



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Zuzana 2 - это модернизированная версия 155-мм самоходной гаубицы Dana 152 mm 8x8 калибра 45 мм, разработанная и произведенная словацкой компанией Konstrukta - Defence, которая в настоящее время находится на вооружении словацкой армии.

