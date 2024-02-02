



Турецкие банки начали закрывать счета компаниям из РФ

Россиянам стало совсем не просто в некогда дружественной Турции. Банковские счета граждан России стали в Турции закрывать, также усложнили требования к физическим лицам, открывающим банковские карты.



Анкара стала ужесточать банковскую политику против россиян после 22 декабря 2023 года, когда США ввели санкции против международных финансовых структур, которые, по мнению американских властей, сотрудничают с российским оборонно-промышленным комплексом.

