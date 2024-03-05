



Трибунал в Каире приговорил к повешению верховного лидера Братьев-Мусульман

Каирский суд 4 марта приговорил к смертной казни через повешение восемь членов запрещенной в стране террористической организации "Братья-мусульмане", в том числе ее бывшего верховного руководителя Мохаммеда Бади.



Г-н Бади был восьмым верховным руководителем "Братьев-мусульман" и организацию с 2010 по 2013 год. В 2013 он был арестован во время восстания под руководством военных против правительства, поддерживаемого "Братьями-мусульманами", которое привело к власти нынешнего президента Абделя Фаттаха ас-Сиси.



Преемник Бади, Махмуд Эззат, который в 2013 году стал исполняющим обязанности главного руководителя "Братства", а затем был арестован в 2020 году, также был приговорен к смертной казни.



Другие приговоренные к смерти были членами руководящего бюро "Партии свободы и справедливости" - политической партии, поддерживаемой "Братьями-мусульманами", чей кандидат Мохаммед Мурси стал президентом Египта в 2012 году после того, как в результате широкомасштабных протестов диктатор Хосни Мубарак пал и были проведены демократические выборы.



К смертной казни приговорены также генеральный секретарь "Партии свободы и справедливости" Мохамед Эль-Белтаджи, министр при Мурси Осама Ясин, проповедник Сафват Хегази, бывший депутат парламента Амр Заки, члены политбюро Эссам Абдель Маджид и Мухамад Абдель Максуд.



Этим людям были предъявлены обвинения в рамках громкого судебного дела после того, как они организовали массовую сидячую забастовку на площади Рабаа аль-Адавия в Каире, в районе Наср-Сити, в знак протеста против отстранения Мурси от власти.Восемь человек были приговорены по различным обвинениям в заговоре с целью свержения правительства президента Сиси, а также в заговоре с целью посеять раздор и "национальную рознь", устроив сидячую забастовку и поддерживая ее, чтобы помешать "властям страны и ее конституции", говорится в постановлении суда, вынесенном против подсудимых.Обвиняемые имеют право обжаловать решение.В понедельник, 4 марта, по тому же делу 37 других обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, шестеро - к 15 годам каторжных работ, а с 21 человека были сняты все обвинения, подтвердили официальные лица.