



Треть саудовцев выступают за деловые связи с Израилем – опрос

Результаты опроса дают представление о многогранном отношении населения Саудовской Аравии к Израилю и его последствиях для потенциальных будущих отношений. Опрос включал личные интервью с 1000 гражданами Саудовской Аравии и был проведен по заказу Вашингтонского института.

.

Несмотря на отсутствие официального соглашения, значительное меньшинство саудовского общества открыто для деловых связей с Израилем.

Примерно треть респондентов выразили согласие на сотрудничество с израильскими технологическими компаниями в таких областях, как изменение климата, кибербезопасность и управление водными ресурсами. Эта доля немного выше среди взрослых саудовцев в возрасте до 30 лет (33%) по сравнению с 28% среди их пожилых сверстников.



Однако уровень принятия таких связей несколько снизился, возможно, под влиянием крайне правого уклона нынешнего израильского правительства. В предыдущих опросах за последние три года согласие на деловые связи с Израилем приближалось к 40%.



В отличие от деловых связей, односторонние инициативы по отношению к Израилю получают мало народной поддержки. Только 14% респондентов согласились разрешить израильским гражданским самолетам летать над Саудовской Аравией, и только 13% разрешили бы израильским спортивным командам участвовать в мероприятиях в Саудовской Аравии. Всего 7% приветствовали бы премьер-министра Израиля на международной конференции в Саудовской Аравии.



Исследование показывает, что при рассмотрении официальных отношений с Израилем особое внимание уделяется религиозным факторам. Почти половина респондентов, 46%, считают важным получить новые израильские гарантии прав мусульман в мечети аль-Акса и аль-Харам аш-Шариф в Иерусалиме.



Палестинский вопрос занял второе место по важности – 36% респондентов считают важным добиться новых шагов к политическим правам и лучшим экономическим возможностям для палестинцев.



Американский вклад в потенциальное саудовско-израильское соглашение получил низкий рейтинг по значимости. Только 15% саудовцев считали важным приобретение нового американского оружия и гарантий безопасности, в то время как 16% высказались за новое партнерство саудовской гражданской ядерной энергетики с США.



Опрос также показывает сдвиг в сторону более современной интерпретации ислама: 48% предпочитают этот подход традиционному взгляду. Однако межконфессиональная толерантность остается низкой – лишь незначительное меньшинство готово разрешить христианским или еврейским туристам проводить молитвенные собрания, и такая же небольшая группа выступает за улучшение отношений с евреями мира.



Иран по-прежнему непопулярен среди саудовской общественности, и лишь 19% придает важное значение гарантиям того, что Иран не начнет войну. Однако 36%, выражает положительное мнение о восстановлении дипломатических отношений между странами Персидского залива и Ираном, особенно среди саудовской шиитской общины, 47% из которых относятся к этому положительно.

