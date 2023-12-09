Трамп против Байдена: что говорят результаты опросов
Бывший президент США Дональд Трамп обогнал соперника Джо Байдена в очередном опросе.
По данным The Wall Street Journal, он набирает 47%, в то время, как Байден - 43%.
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Если в списке окажутся пять потенциальных независимых кандидатов, то Трамп получает еще больше голосов - с 37% против 31% у Байдена.
Свыше половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, и лишь 37% говорят, что пострадали от его действий. Действия Байдена одобряют только 37% респондентов.