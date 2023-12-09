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Трамп против Байдена: что говорят результаты опросов
09.12.2023 20:25 Алина Груднева

Трамп против Байдена: что говорят результаты опросов

Бывший президент США Дональд Трамп обогнал соперника Джо Байдена в очередном опросе.

По данным The Wall Street Journal, он набирает 47%, в то время, как Байден - 43%.

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Если в списке окажутся пять потенциальных независимых кандидатов, то Трамп получает еще больше голосов - с 37% против 31% у Байдена.

Свыше половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, и лишь 37% говорят, что пострадали от его действий. Действия Байдена одобряют только 37% респондентов.

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