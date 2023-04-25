



Только 22% левых гордятся тем, что они израильтяне

49% опрошенных заявляют, что очень гордятся тем, что они израильтяне - на 7% меньше, чем в прошлом году. Это следует из опроса "Маарив", проведенного по случаю 75-го Дня независимости Государства Израиль доктором Менахемом Лазаром, директором института Panels Politics.



Сегментация ответов участников опроса показывает, что большинство тех, кто определил себя как правых, очень гордятся тем, что являются израильтянами, по сравнению с 22% только от тех, кто считает себя левыми. В целом, 81% респондентов ответили, что они очень гордятся или вполне гордятся тем, что являются израильтянами.



Согласно опросу, 25% израильтян считают, что Израиль - хорошее место для жизни, а еще 43% ответили, что жить в Израиле довольно хорошо (всего 68%). Здесь также наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом, когда 78% израильтян сказали, что жить здесь хорошо.



Сегментация показывает, что на фоне политико-социального разрыва 36% правых избирателей считают, что жить в Израиле очень хорошо, по сравнению с 8% левых. 35% тех, кто принадлежит к левому лагерю, ответили, что жить в Израиле 2023 года не очень хорошо. Большинство израильтян довольны жизнью в Израиле, либо в высокой степени (41%), либо в умеренной степени (50%).