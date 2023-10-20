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Тихановская и “легитимный Путин”
20.10.2023 05:30 Катя Шульц

Тихановская и “легитимный Путин”

Светлана Тихановская поставила себя в недвусмысленное положение, назвав Путина “легитимным президентом”.

В частности она сказала, что, “в отличие от Лукашенко, Путин — легитимный президент. В России, к сожалению, мы видим и [успешную] мобилизацию, и людей, высказавающихся за войну. Хотя непонятно, как война влияет на жизнь обычных людей где-то в Сибири, но они все такие ярые патриоты”.

Это не первый прокол Тихановской. Когда ее как-то спросили, что она думает про захват россией Крыма, Тихановская сказала, что не интересуется политикой, и совсем не в курсе, что идет какая-то война.

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