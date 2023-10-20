



Тихановская и “легитимный Путин”

Светлана Тихановская поставила себя в недвусмысленное положение, назвав Путина “легитимным президентом”.



В частности она сказала, что, “в отличие от Лукашенко, Путин — легитимный президент. В России, к сожалению, мы видим и [успешную] мобилизацию, и людей, высказавающихся за войну. Хотя непонятно, как война влияет на жизнь обычных людей где-то в Сибири, но они все такие ярые патриоты”.



Это не первый прокол Тихановской. Когда ее как-то спросили, что она думает про захват россией Крыма, Тихановская сказала, что не интересуется политикой, и совсем не в курсе, что идет какая-то война.