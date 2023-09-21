



Теперь официально: В Украине можно писать “Россия” с маленькой буквы

Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины заявила, что написание названий “Российская Федерация”, “Россия”, “Москва”, “Московия”, “Московское царство”, “Российская империя”, “Государственная дума РФ” и подобных со строчных букв не считается отклонением от норм украинского языка в текстах неофициального характера. Об этом сообщает агентство “Украинские новости”.



При обсуждении этого вопроса комиссия обращалась в Институт украинского языка и Институт языкознания имени А. А. Потебни, которые относятся к Национальной академии наук Украины.



Комиссия выпустила такое заявление после того, как 8 сентября вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала официально изменить написание России и ее руководителей.



