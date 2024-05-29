Новости » Политика
Тегеран передал хуситам баллистику морского базирования
29.05.2024 14:44 MIGnews.com

Тегеран передал хуситам баллистику морского базирования

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что баллистические ракеты морского базирования Ghadr были переданы Тегераном йеменским хуситам.

"Иранская баллистическая ракета морского базирования Ghadr теперь доступна йеменским хуситам", - сообщает агентство Tasnim.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Теперь эта ракета... стала оружием, способным бросить серьезный вызов интересам США и их главного союзника в регионе - сионистского режима", - отмечает Tasnim.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы