



Тегеран передал хуситам баллистику морского базирования

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что баллистические ракеты морского базирования Ghadr были переданы Тегераном йеменским хуситам.



"Иранская баллистическая ракета морского базирования Ghadr теперь доступна йеменским хуситам", - сообщает агентство Tasnim.



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"Теперь эта ракета... стала оружием, способным бросить серьезный вызов интересам США и их главного союзника в регионе - сионистского режима", - отмечает Tasnim.

