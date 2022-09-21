



Тайна седьмого пункта указа президента России

В закрытом седьмом пункте указа о частичной мобилизации речь идет о количестве призываемых до 300 тыс. человек, о чем уже говорил Шойгу, утверждает Песков.



Призыв до 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным, пояснил он. Также по его словам, российский лидер пока не планирует какого-либо большого совещания в связи с частичной мобилизацией, но он постоянно на связи с правительством и регионами.



Конкретные сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию пока не установлены, отметил Песков, отвечая на вопрос, может ли такое мероприятие состояться в ближайший месяц.



"Пока точных планов нет, будем вас информировать своевременно", - заверил представитель Кремля.



Представитель Кремля отметил также, что разъяснения относительно возможного закрытия границ для граждан, подлежащих мобилизации, последуют позже.



"Я не могу ответить сейчас на этот вопрос, вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах, поэтому давайте чуть-чуть наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет", - сказал он в ответ на вопрос о том, принято ли решение о закрытии границ для подлежащих мобилизации граждан.